Racconto di una notte, slitta il finale: ecco quando potrebbe terminare la serie

L'ultima puntata dovrebbe andare in onda su Canale 5 nel mese di dicembre

Novità importante per i fan di Racconto di una notte. La seguitissima serie turca con protagonisti Mahir e Canfeza continua ad appassionare il pubblico. Lo sceneggiato colleziona in media: oltre un milione e mezzo di telespettatori a puntata. Inizialmente il finale della prima e unica stagione era atteso per la fine di novembre, ma stando alle ultime indiscrezioni la programmazione avrebbe subito uno slittamento.

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L'ultima puntata potrebbe quindi arrivare a dicembre, salvo ulteriori cambiamenti decisi da Mediaset.

Racconto di una notte, le anticipazioni dei prossimi episodi

La serie si appresta a riservare al pubblico grandi emozioni. Al centro delle prossime puntate ci sarà Asaf, sempre più preoccupato per le vicende legate al suo passato. La situazione precipiterà quando scoprirà che Mahir ha ricevuto una videocassetta contenente un filmato di Mehmet.