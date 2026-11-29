Uomini e Donne, anticipazioni al 4 dicembre: Barbara De Santi e Giovanni lasciano il programma insieme
La dama e il cavaliere hanno deciso di proseguire la conoscenza fuori del programma
A cura di Sara Federico
29 novembre 2026 21:17
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Le puntate di Uomini e Donne, che verranno trasmesse su Canale 5 dal 30 al 4 dicembre, verranno protagonisti dame e cavaliere del trono over.
Barbara De Santi e Giovanni decideranno di lasciare il programma insieme, per provare a costruire una conoscenza lontano dalle telecamere.
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Dopo le continue incertezze del cavaliere, Barbara deciderà di metterlo davanti ad una scelta. Giovanni deciderà di accettare la proposta della dama, e abbandonerà lo studio del dating show insieme a lei.
Le nuove puntate di Uomini e Donne riserveranno al pubblico grandi emozioni.