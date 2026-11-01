Tutto per la mia famiglia, nuova puntata extra-large in arrivo: ecco quando va in onda su Canale 5

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Nuovo appuntamento in formato maxi per Tutto per la mia famiglia. La serie turca che tanto sta appassionando il pubblico, giovedì 5 novembre, a partire dalle 22:00, andrà in onda su Canale 5 con una nuova puntata extra-large. Lo sceneggiato andrà in onda subito dopo La Ruota della Fortuna, a partire dalle 22:00. Ma cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi?

Le anticipazioni si focalizzano principalmente su Omer che renderà pubblica la sua relazione con Susen. Asiye e Doruk invece riusciranno a fare pace. Ma non è tutto. Orhan apprenderà che Sengul era a conoscenza del coinvolgimento di Omer con lo strozzino Tayfun e, sentendosi tradito, deciderà di lasciare l’appartamento. Aybike cercherà di dare supporto a Berk, chiamato ad attraversare una fase complicata dovuta alla scomparsa del padre.

La serie turca sta registrando buoni ascolti nella fascia della prima serata, registrando in media 1,6-1,7 milioni di spettatori, con uno share attorno all’11%. Numeri positivi, anche se inferiori rispetto alla fascia del daytime, dove lo sceneggiato supera il 22% di share.