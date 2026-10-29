La Promessa si allunga su Rete 4? La bella notizia per i fan della soap

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Buone notizie per i fan de La Promessa. La soap opera spagnola, che ogni giorno conquista il pubblico con le vicende ambientate nel marchesato dei Luján, sarebbe stata rinnovata per una sesta stagione. A riportare l’indiscrezione sono alcuni portali iberici. Gli ottimi risultati raggiunti in termini di ascolti, avrebbero favorito la decisione di proseguire con nuovi episodi.

La serie continua a riscuotere grande successo infatti, non solo in Italia, ma anche in Spagna, dove è attualmente trasmessa su La 1. Le vicende di Curro, Manuel e degli altri personaggi sembrano dunque destinate ad andare avanti ancora a lungo.

La notizia rappresenta una bella sorpresa anche per i telespettatori italiani, che seguono con passione gli sviluppi della soap su Rete 4 con grande entusiasmo.

Resta da capire come proseguirà la programmazione italiana nei prossimi mesi. La recente decisione di Mediaset di cancellare gli appuntamenti serali aveva lasciato un po’ di amaro in bocca a una parte dei fan. La prospettiva di una nuova stagione, tuttavia, è un segnale incoraggiante: le storie del marchesato dei Luján non sono ancora arrivate alla loro conclusione.