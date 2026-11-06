Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 novembre: Ridge si avvicina a Taylor, Brooke sempre più sola
Beautiful continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, con puntate cariche di emozioni, ma cosa accadrà nel corso dei prossimi appuntamenti in programma dal 9 al 14 novembre? Le anticipazioni si soffermano su Brooke e Ridge: il loro matrimonio entrerà sempre più in crisi, complice l’intromissione di Taylor nella vita dell’uomo.
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Ridge farà fatica a perdonare Brooke per aver sostenuto Carter e Hope nella gestione della Forrester Creations. Deluso dalla decisione della moglie, trova conforto proprio in Taylor, che cercherà di attirare tutta l’attenzione su di sè.
La vigilia di Natale riserverà un momento speciale a Ridge: Taylor gli regalerà una penna che i due si erano scambiati durante il loro primo Natale insieme. Un gesto carico di ricordi ed emozioni che finirà per alimentare la complicità tra i due.