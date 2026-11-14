Tutto per la mia famiglia, cambia la programmazione: salta la puntata del 14 novembre, ecco quando torna
Nuovo cambio di programmazione per Tutto per la mia famiglia. La serie turca, oggi sabato 14 novembre non andrà in onda Canale 5. Una decisione di Mediaset che riguarda il palinsesto del fine settimana, e che di fatto porterà i telespettatori a dover attendere qualche giorno prima di ritrovare sul piccolo schermo i protagonisti della dizi.
Amici 26 prende il posto di Tutto per la mia famiglia
A occupare lo spazio normalmente riservato a Tutto per la mia Famiglia, oggi 14 novembre, sarà Amici 26. Il talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda eccezionalmente di sabato pomeriggio, modificando così il consueto appuntamento con la serie tv.
Lo spostamento è legato alla programmazione delle ATP Finals, che prenderanno il via su Canale 5 domenica 15 novembre. Mediaset ha quindi riorganizzato il palinsesto per fare spazio all’importante appuntamento sportivo.
Quando torna in onda la serie turca?
La pausa sarà comunque breve per gli appassionati. Tutto per la mia famiglia tornerà regolarmente su Canale 5 da lunedì 16 novembre, con una nuova puntata dedicata alle vicende dei fratelli Eren.