Affari tuoi, cambio di programmazione il 12 novembre: Stefano De Martino si ferma, ecco il motivo
Nuovo cambio di programmazione per Affari tuoi. Il game show condotto da Stefano De Martino, giovedì 12 novembre non andrà in onda per lasciare spazio alla super sfida di Nations League, Italia-Francia, che si giocherà a San Siro.
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Per Stefano De Martino e la sua squadra si tratterà dunque di una pausa di una sola serata, in un periodo particolarmente positivo per il programma, che continua a confrontarsi con successo con la concorrenza di Canale 5, in particolar modo con La ruota della fortuna, che va in onda nella stessa fascia oraria.
Intanto, per il conduttore napoletano gli impegni non si fermano. De Martino è già proiettato verso il Festival di Sanremo 2027, in programma a febbraio. Tra le prime novità annunciate figura la presenza della Gialappa’s Band, che sarà protagonista del Controfestival, lo spazio dedicato al pubblico al termine delle serate della kermesse.