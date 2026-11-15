Far Away, slitta l’arrivo su Canale 5: la soap turca non andrà in onda a dicembre

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cambia la programmazione di Canale 5 e per gli appassionati delle soap turche arriva una notizia poco piacevole. Far Away non compare nei palinsesti Mediaset di dicembre e il suo debutto in tv, almeno per ora, sembra essere stato rinviato a data da destinarsi.

Nelle scorse settimane si era vociferato un possibile ritorno su Canale 5 in vista di dicembre, ma per Far Away non ci sarà spazio nella programmazione del prossimo mese. Una scelta che modifica le aspettative dei telespettatori, rimasti in attesa di conoscere la data del nuovo debutto.

Quando arriverà Far Away su Canale 5? Al momento non ci sono conferme. Non è stato chiarito se la serie verrà proposta nel daytime oppure nella fascia preserale, due collocazioni che potrebbero accoglierla nella programmazione della rete.

Per gli appassionati, dunque, non resta che pazientare: Far Away è momentaneamente in stand-by e il suo arrivo su Canale 5 resta ancora senza una data. La speranza è che la soap possa trovare spazio nei prossimi mesi.