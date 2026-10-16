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Far Away, quando va in onda la seconda stagione? Le ultime indiscrezioni

Sara Federico16 Ottobre 2026
Alya di Far Away (Screen Mediaset Infinity)
Alya di Far Away (Screen Mediaset Infinity)
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I fan di Far Away dovranno attendere ancora un po’ per rivedere Alya e Cihan su Canale 5. Dopo l’ultima puntata del 19 settembre 2026, la serie turca ha lasciato spazio ai nuovi programmi del daytime e, al momento, non è previsto un ritorno tra ottobre e novembre.

L’ipotesi di una cancellazione, però, non trova conferme: Mediaset potrebbe semplicemente riservare alla dizi una nuova collocazione nel palinsesto. La Serie ha ottenuto grandi risultati in termini di ascolto e la rete ammiraglia starebbe già pensando a quando mandare in onda la seconda stagione.

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Le ultime indiscrezioni guardano la primavera del 2027, con un possibile ritorno a marzo in prima serata. Si tratta, tuttavia, di uno scenario ancora da confermare ufficialmente. Per scoprire quando riprenderanno le vicende di Alya e Cihan, i telespettatori dovranno quindi attendere nuovi aggiornamenti.

I nuovi appuntamenti si preannunciano carichi di emozioni e allo stesso tempo altrettanto ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni si soffermano sui due protagonisti, Alya e Cihan, che dovranno fare i conti con il ritorno di Boran, che metterà a dura prova a loro storia d’amore.

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Sara Federico16 Ottobre 2026