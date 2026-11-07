Forbidden Fruit, anticipazioni al 14/11: Sahika vuole vendicarsi, Hasan Ali tenta di riconquistare il figlio
Le prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal 9 al 14 novembre 2026, si preannunciano particolarmente movimentate. Dopo la separazione da Hasan Ali, Sahika si ritroverà senza casa e denaro, ma non si darà per vinta. La donna troverà ospitalità a casa di Ender e Caner.
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Sahika determinata a prendersi la sua rivincita, inizierà a pianificare un piano per mettere in difficoltà l’ex marito. Nel frattempo, Hasan Ali si troverà a dover affrontare la rottura con Cagatay. Il giovane scoprirà alcune manovre del padre e deciderà di allontanarsi da lui.
Per riconquistare la sua fiducia, l’uomo seguirà il suggerimento di Ender e fingerà un malore improvviso. Il piano funzionerà: Cagatay si recherà di corsa in ospedale, mentre Yildiz capirà che sin da subito che si tratta di una messinscena.
Sul fronte sentimentale, Cansu tenterà di riavvicinarsi a Cagatay attraverso Omer. I nuovi episodi si preannunciano dunque carichi di emozioni.