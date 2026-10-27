Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 29 ottobre: Sengul scopre il segreto di Omer
Nella puntata di Tutto per la mia famiglia in onda giovedì 29 ottobre, Sengul scoprirà che Omer lavora per Tayfun, un usuraio. La donna, non appena appresa tutta la verità da Enver, affronterà il nipote chiedendole di prendersi le responsabilità della sua scelta.
Omer almeno inizialmente proverà a negare, ma alla fine ammetterà di essere coinvolto negli affari di Tayfun. Il ragazzo chiederà alla zia di mantenere il segreto, preoccupato che la sua nuova attività possa venire a galla.
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La reazione di Sengul sarà però sorprendente. Invece di rimproverarlo, la donna comprenderà le difficoltà economiche del nipote, e lo incoraggerà a portare avanti il suo lavoro.
Omer per dimostrare la propria fedeltà a Tayfun, sarà costretto a dover prendere una decisione molto difficile.
A complicare ulteriormente le cose sarà proprio il sostegno di Sengul, che accetterà i soldi offerti dal nipote, convinta che possano aiutare entrambi a superare le difficoltà economiche. La nuova puntata di Tutto per la mia famiglia si preannuncia ricca di colpi di scena.