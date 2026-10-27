Far Away, il ritorno in tv si avvicina: le novità e la gioia dei fan sui social

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Il ritorno di Far Away su Canale 5 è ormai alle porte e l’attesa per la messa in onda dei nuovi episodi è già alle stelle. La serie turca con protagonisti Alya e Cihan ha conquistato il pubblico italiano. La prima stagione ha totalizzato una media di oltre 2 milioni di telespettatori e uno share superiore al 22%.

La sospensione della serie tv a fine settembre aveva deluso i fan, che sui social avevano chiesto a gran voce il ritorno della dizi. Una richiesta che sembra aver trovato ascolto in Mediaset, che ha annunciato l’arrivo della seconda stagione, suscitando grande entusiasmo tra i fan.

Inizialmente si ipotizzava che i nuovi episodi sarebbero arrivati tra gennaio e febbraio 2027. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, Far Away potrebbe tornare in onda già tra la metà e la fine di novembre, anticipando così le aspettative del pubblico.

La notizia del ritorno ha riacceso l’entusiasmo sui social. Tra i commenti più ricorrenti spiccano quelli di alcuni utenti curiosi di scoprire cosa accadrà nel corso della seconda stagione. Un fan della serie tv su Instagram ha scritto: “Finalmente, non vedevamo l’ora!”, un altro ha aggiunto: “Spero di rivedere al più presto Alya e Cihan». Questi sono soltanto alcune delle reazioni che riassumono l’entusiasmo del pubblico. Per la data ufficiale, però, bisognerà attendere una conferma da parte di Canale 5.