Lorella Cuccarini verso la conduzione di Io Canto Generation: possibile ritorno in prima serata su Canale 5
Nuova sfida televisiva per Lorella Cuccarini. Stando alle ultime indiscrezioni, la professoressa di Amici sarebbe stata scelta per condurre la prossima edizione di Io Canto Generation, il talent musicale di Canale 5 finora affidato a Gerry Scotti.
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Per la showgirl si tratterebbe di un ritorno importante alla conduzione, dopo l’esperienza a La Vita in Diretta nella stagione 2019/2020. Negli ultimi anni Cuccarini ha consolidato la sua presenza televisiva nel talent di Maria De Filippi, diventando uno dei volti più apprezzati del programma.
Attualmente è anche tra i protagonisti della seconda stagione di The Traitors Italia, il reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi.
L’eventuale approdo a Io Canto Generation rappresenterebbe dunque una nuova occasione per Lorella di tornare alla guida di uno show tutto suo. Il debutto potrebbe essere previsto per l’inizio del 2027, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Mediaset.