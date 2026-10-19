Racconto di una notte, anticipazioni 25 ottobre: Mahir e Canfeza affrontano una disavventura

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La puntata del 25 ottobre di Racconto di una notte promette nuovi colpi di scena. Mentre a Villa Yilmaz un equivoco scatena il caos, Mahir e Canfeza cercheranno di scoprire qualcosa in più sulla scomparsa di Gökçe, i due si imbatteranno in una vicenda piuttosto complicata.

A complicare gli equilibri della villa è Sureyya, che studierà un modo per favorire il matrimonio segreto tra Ferman ed Efsane. Il piano, però, si scontrerà con una serie di fraintendimenti, che finiranno per alimentare nuove tensioni. Nel frattempo, Ferman tenterà di convincere Efsane a fuggire insieme a lui.

Ma non è tutto, le anticipazioni fanno inoltre sapere che Mahir e Canfeza scopriranno che Gökçe è stata portata via da Ozan. Una pista li condurrà fino a un mulino a Seref, arrivati sul posto scopriranno però che la ragazza non si trova in quel luogo. Durante il viaggio, foreranno una gomma della loro auto, e si vedranno costretti a fermarsi. La coppia si rifugerà in una casa isolata, dove incontrerà un uomo misterioso.

Riusciranno Mahir e Canfeza a ritrovare la ragazza? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi.