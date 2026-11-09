Tutto per la mia famiglia si ferma: salta l’appuntamento di sabato 14 novembre, ecco perché

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Nuovo cambio di programmazione per Tutto per la mia famiglia, la serie turca che sta appassionando il pubblico di Canale 5, dovrà fare i conti con una pausa in occasione del prossimo fine settimana.

Tutto per la mia famiglia non andrà in onda sabato 14 novembre alle 14:30. Al suo posto, il pubblico troverà una nuova puntata di Amici 26, il talent show condotto da Maria De Filippi, che per l’occasione cambierà eccezionalmente collocazione in palinsesto.

La modifica è legata alla programmazione degli ATP Finals di Torino, l’importante appuntamento tennistico di cui Mediaset ha acquisito i diritti televisivi. Proprio per lasciare spazio alle partite del torneo, Amici 26 non sarà trasmesso nella consueta giornata di domenica 15 novembre, anticipando così la sua messa in onda al sabato.

Una serie di variazioni che coinvolgerà la fiction turca, costringendo gli appassionati a rinunciare temporaneamente alle nuove vicende dei fratelli Eren.