Viola come il mare torna su Canale 5: c’è la data, quando inizia la terza stagione

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L’attesa sta per finire: Viola come il mare presto tornerà sul piccolo schermo, dando inizio alla terza stagione. La fiction con protagonista Francesca Chillemi tornerà in prima serata su Canale 5 mercoledì 4 novembre 2026 con nuove putate inedite. Gli episodi saranno disponibili anche su Mediaset Infinity.

Nel cast saranno presenti: Francesca Chillemi, Giovanni Nasta, Chiara Tron e Ninni Bruschetta, e una new-entry: Rodrigo Guirao Díaz, che vestirà i panni del nuovo protagonista maschile.

I nuovi episodi di Viola come il mare si preannunciano ricchi di colpi di scena. I fan attendono con fermento la messa in onda delle nuove puntate, la conferma arriva dai social. Un utente su Instagram, commentando il promo andato in onda su Canale 5, ha scritto: “Finalmente. Non vedo l’ora che inizi la terza stagione”. Un altro utente ha aggiunto: “Sono entusiasta, le nuove puntate ci riserveranno belle sorprese”.

In attesa del nuovo debutto. I fan della seguitissima fiction possono riapprezzare gratuitamente gli episodi delle prime due stagioni su Mediaset Infinity.