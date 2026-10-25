Far Away, seconda stagione al via: quando torna e in quale orario potrebbe andare in onda

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Il ritorno su Canale 5 di Far Away è ufficiale. La serie tv ambientata in Turchia presto tornerà sul piccolo schermo con gli episodi inediti della seconda stagione. Al centro della trame ci sarà la storia di Alya e Cihan, che cercheranno di portare avanti la loro storia d’amore. Il ritorno di Boran però stravolgerà il loro equilibrio, portando la coppia a dover prendere delle decisioni inaspettate.

Far Away dovrebbe tornare sul piccolo schermo tra gennaio e febbraio 2027, ma al momento la data del nuovo debutto su Canale 5 non è stata ancora svelata.

Non si esclude che le storie di Cihan e Alya possano essere collocate in prima serata al posto di Racconto di una notte, altra serie tv di grande successo, che si avvia verso il gran finale.

Negli episodi iniziali della seconda stagione, Alya e Cihan torneranno alla villa. Mine non intenderà lasciare la sua abitazione, e cercherà di agire d’astuzia. Come anticipato poc’anzi, i due protagonisti dovranno inoltre fare i conti con il ritorno improvviso di Boran, che tutti credevano morto. Il fratello di Cihan, scampato a un drammatico incidente d’auto, riaprirà gli occhi e cercherà di riconquistare Alya. La giovane protagonista si troverà così divisa tra il primo e il secondo marito. In attesa dei nuovi episodi, i fan di Far Away, possono riapprezzare le puntate della prima stagione su Mediaset Infinity.