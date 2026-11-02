La ruota della fortuna, stop il 22 dicembre: cosa va in onda al posto del game show su Canale 5

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La ruota della fortuna continuerà ad accompagnare il pubblico di Canale 5 anche durante le festività natalizie del 2026. Mediaset ha deciso di confermare Gerry Scotti e Samira Lui alla guida del game show, premiato dagli ottimi ascolti registrati in questo breve scorcio di inizio stagione. Il programma tiene compagnia ad oltre tre milioni di telespettatori a puntata.

Nonostante la programmazione festiva, è prevista una pausa per martedì 22 dicembre. In tale occasione su Canale 5 andrà in onda la finale della Supercoppa tra Inter e Lazio. Per La Ruota della Fortuna si tratterà comunque di uno stop isolato, visto che Mediaset ha scelto di non interrompere la messa in onda durante il periodo natalizio. Il game show continuerà ad accompagnare il pubblico anche a Natale con nuove sfide tutte da seguire.