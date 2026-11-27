Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 7-11 dicembre: Adelaide si prende la sua rivincita su Carla

Irene e Johnny tenteranno di far ascoltare la loro canzone al produttore Lunadei.

Cosa accadrà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 11 in onda dal 7 all'11 dicembre? Le anticipazioni si soffermano sul grande magazzino. La sparizione degli incassi, dopo un'intrusione notturna negli uffici, farà allarmare Matteo che arriverà a sospettare persino di Carmine. Intanto, tra preparativi per le nozze e nuovi imprevisti, Giulia riceverà una sorpresa inaspettata, mentre Irene e Johnny proveranno a far ascoltare la loro canzone al produttore Lunadei.

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A movimentare ulteriormente la settimana sarà la rivalità tra Adelaide e Carla. Dopo una proposta fatta da quest'ultima a Umberto per aiutarlo con le difficoltà economiche, la Contessa deciderà di intervenire. La sua reazione sarà durissima.