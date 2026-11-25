GF, Piera Meloni torna sui social: l'ex gieffina pronta a supportare Roncaccia a distanza

Piera Meloni sarebbe intenzionata a fare una sorpresa a distanza ad Alessandro Roncaccia per fagli sentire tutto il suo supporto

Dopo l'eliminazione dal GF Vip, arrivata nella puntata del 23 novembre, Piera Meloni è tornata sui social per riabbracciare virtualmente i suoi fan e ritrovare il contatto con il mondo esterno. L'influencer ha organizzato una diretta TikTok insieme ad amici e parenti, durante la quale non ha nascosto il suo sostegno ad Alessandro Roncaccia., lanciando un appello al pubblico affinché lo voti per poter staccare il pass per la finale.

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Ma le sorprese potrebbero non essere finite. Secondo le ultime indiscrezioni circolate in rete, Piera sarebbe intenzionata ad organizzare un gesto romantico per il compagno, inviandogli uno striscione aereo per fargli sentire tutto il suo affetto e il suo sostegno.