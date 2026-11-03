Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 10 novembre: Akif rischia di essere smascherato
Martedì 10 novembre su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Tutto per la mia famiglia, che vedrà di nuovo protagonista Akif: il suo passato tornerà a tormentarlo. Le anticipazioni fanno sapere che un compito assegnato dalla professoressa Filiz rischierà di portare alla luce la verità sulla scomparsa prematura di Kadir.
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Dopo essere riuscito a fermare Nebahat, intenzionata a rivelare ai fratelli Eren le sue responsabilità, Akif potrebbe illudersi di aver scongiurato ogni pericolo, ma a quanto pare non sarà affatto così. Il segreto rischierà di venire improvvisamente a galla
Per Akif si prospetta quindi un momento particolarmente delicato. Se i fratelli Eren dovessero scoprire la verità, le conseguenze potrebbero compromettere definitivamente i suoi rapporti con la famiglia.