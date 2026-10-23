La Promessa, anticipazioni al 31 ottobre: Curro sfida Lorenzo, Maria in dolce attesa

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Nuove tensioni attendono i protagonisti de La Promessa nelle puntate in onda su Rete 4 dal 26 al 31 ottobre 2026. Curro e Ángela tornano alla tenuta decisi a vivere liberamente il loro amore, ma Lorenzo si oppone e pretende che il giovane se ne vada. Alonso interviene, chiedendo a Curro di continuare a lavorare come valletto.

Intanto, Manuel affronta Leocadia per l’acquisto dell’impresa di don Luis da parte del Duca, mostrando tutta la sua contrarietà all’operazione.

A preoccupare è anche María, che cerca il coraggio di confessare a Carlo di essere incinta. La ragazza si esercita con donna Pia, senza sapere che il giovane sta ascoltando di nascosto. Nel frattempo, Carlo sembra concentrato sul nuovo lavoro e annulla una passeggiata con María, lasciandola delusa e piena di dubbi.

Le prossime puntate promettono quindi scontri, segreti e nuove difficoltà sentimentali che potrebbero cambiare gli equilibri alla tenuta.