Racconto di una notte, cambio programmazione: orario e novità sulla maxi puntata della domenica

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Racconto di una notte si avvicina al gran finale, ma le emozioni sono ancora tutte da vivere. Mediaset ha deciso di affidare alla serie la prima serata della domenica, forte del successo riscontrato finora dalle vicende che vedono protagonisti Mahir e Canfeza. Lo sceneggiato andrà in onda subito dopo La Ruota della fortuna, il game show condotto su Canale 5 da Gerry Scotti, e terrà compagnia al pubblico fino a tarda notte.

Dando uno sguardo alla programmazione Mediaset del fine settimana, è possibile apprendere che Racconto di una notte, domenica 18 ottobre, andrà in onda con nuovi episodi dalle ore 21:20 fino alla mezzanotte. Su Canale 5 verranno trasmessi tre nuovi episodi, pronti a tenere alta l’attenzione del pubblico. La serie lascerà poi spazio a Pressing, programma di approfondimento sportivo condotto da Alberto Brandi e Monica Bertini.

Ma cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi? Le anticipazioni fanno sapere che Mahir rivelerà a Canfeza alcuni dettagli sul legame che c’è tra Rasit e Ozan, sarà proprio allora che la protagonista scoprirà di essere stata ingannata. Riuscirà a prendersi la sua rivincita? Lo scopriremo nel corso dei nuovi appuntamenti.