Racconto di una notte, anticipazioni dell’8 novembre: Mahir scopre la verità su Ferman

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Racconto di una notte domenica 8 novembre va in onda su Canale 5 con una nuova maxi puntata, pronta a riservare al pubblico grandi emozioni. La serie tv, andrà in onda dalle 22:00, subito dopo l’appuntamento con il quiz game La Ruota della Fortuna, che vede alla conduzione Gerry Scotti e Samira Lui.

Lo sceneggiato ambientato in Turchia continua a conquistare il pubblico italiano, registrando ascolti vicini ai due milioni di telespettatori e confermandosi tra le sorprese più apprezzate della stagione televisiva.

Cosa accadrà nel corso della puntata in onda domenica 8 novembre? Le anticipazioni rivelano che Mahir si precipiterà alla villa dopo aver appreso del malore del nonno, ma una volta arrivato scoprirà che Ferman è stato rapito. La situazione si complicherà ulteriormente quando incontrerà Seref, arrivato per chiedere la mano di sua madre. Tra i due nascerà un acceso confronto, destinato a degenerare.

Nel frattempo, Mahir organizzerà un’operazione per riuscire a salvare Ferman e fare chiarezza sulla vicenda. I risvolti porteranno ad una scoperta inaspettata: l’uomo avrebbe inscenato il proprio rapimento per ottenere denaro dal padre, che gli aveva bloccato il conto corrente.

Intanto, Canfeza si metterà in viaggio in automobile insieme a Sureyya e Afet per raggiungere Ferman. Gli sviluppi della vicenda potrebbero aprire nuovi scenari e mettere ancora una volta alla prova i protagonisti.