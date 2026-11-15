Racconto di una notte, cambio programmazione: arriva un doppio appuntamento in prima serata
Buone notizie per gli appassionati delle serie turche. Racconto di una notte raddoppia su Canale 5. Oltre al tradizionale appuntamento della domenica, andrà in onda in prima serata anche venerdì 20 novembre.
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La dizi prenderà il posto del Grande Fratello Vip, che si avvicina ormai alla conclusione. Il reality show d’ora in avanti andrà in onda soltanto di lunedì. Una novità che permetterà ai telespettatori di seguire più da vicino le vicende di Mahir e Canfeza, ormai vicini al capitolo finale della loro storia.
Le prossime puntate si preannunciano ricche di colpi di scena. Al centro della trama ci sarà soprattutto la verità sul passato di Asaf. Mahir continuerà ad indagare, per scoprire dettagli importanti sul passato dell’uomo.
Il doppio appuntamento settimanale accompagnerà il pubblico verso l’atteso finale della serie, che si preannuncia carico di emozioni.