Forbidden Fruit, cambio orario: la puntata del 21 novembre inizia in anticipo

La puntata della soap in programma sabato inizierà con circa 25 minuti di anticipo

Cambio di orario per Forbidden Fruit. Sabato 21 novembre la soap turca andrà in onda su Canale 5 alle 15:05, anticipando di circa 25 minuti rispetto alla consueta programmazione del weekend. Alle 16:30 spazio a Verissimo talk show condotto da Silvia Toffanin, mentre per quanto concerne la giornata di domenica 22 novembre non è previsto un nuovo episodio.

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La puntata di Forbidden Fruit, in onda sabato 21 novembre, si preannuncia ricca di colpi di scena. Emir e Cagatay organizzeranno una trappola per smascherare Cansu, facendo credere alla donna che il matrimonio tra Cagatay e Yildiz sia ormai in crisi. L'uomo fingerà di essere ubriaco e si trasferirà in hotel, attirando così Cansu nella sua stanza. Poco dopo, Yildiz giungerà in albergo e sorprenderà il marito insieme Cansu, convincendosi di trovarsi davanti a un tradimento.