Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 23-28 novembre: l'auto di Emir e Harika finisce nel lago

Aybike scenderà in pista da ballo insieme a Doruk e Asiye

Settimana movimentata per Tutto per la mia famiglia 2. Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre, un episodio sconvolgente coinvolgerà Harika, mentre Orhan sarà sempre più deciso a mettere la parola fine sul matrimonio con Sengul.

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Emir e Harika avranno un accesissimo scontro. La ragazza userà lo spray al peperoncino, e il giovane perderà il controllo dell'auto, che finirà nel lago. Asiye, Aybike e Susen assisteranno alla scena insieme ad Harika e le quattro decideranno di non raccontare a nessuno quanto accaduto.







Intanto, Orhan porterà avanti il progetto di divorzio da Sengul, mentre la sua vicinanza a Gonul alimenterà nuove indiscrezioni. Sul fronte scolastico, Ayla tenterà di far allontanare le quattro ragazze dall'istituto, ma gli studenti si mobiliteranno per evitare che ciò accada.







Aybike, infine, cercherà di recuperare i soldi necessari per saldare il debito con Gonul. Per riuscirci, scenderà in pista insieme a Doruk e Asiye in una gara di ballo che potrebbe cambiare le cose.