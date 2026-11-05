Spettacolo Italia
Affari Tuoi, stop a novembre: Stefano De Martino salta due puntate
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Cambio di programmazione per Affari Tuoi. Il game show di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, il 12 e il 15 novembre non andrà in onda su Rai 1 per lasciare spazio alla Nazionale italiana di calcio impegnata nelle gare di Nations League.
Gli azzurri affronteranno prima il Belgio, poi la Francia: entrambi i match verranno trasmessi in diretta su Rai 1 al posto del consueto appuntamento con i pacchi.
Non si tratta di una novità per il programma: già a ottobre la trasmissione aveva subito alcune interruzioni per lasciare spazio alle partite della Nazionale.
Nel frattempo, Affari Tuoi continua a registrare ottimi risultati d’ascolto, mantenendo il confronto con La Ruota della Fortuna, in onda su Canale 5.