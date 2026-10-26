Racconto di una notte, in onda anche in prima serata: maxi puntata in arrivo, la gioia dei fans
Racconto di una notte, domenica 1 novembre, andrà in onda su Canale 5 con un nuovo appuntamento serale extra large. La serie che vede protagonisti Mahir e Canfeza continua a conquistare il pubblico. La conferma arriva dagli ottimi ascolti. Lo sceneggiato viene seguito in media da due milioni di telespettatori a puntata.
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Visto il buon riscontro, Mediaset ha deciso di confermare la fiction nella fascia di prima serata.
Le anticipazioni della prossima puntata annunciano nuovi sviluppi interessanti per i protagonisti. Mahir e Canfeza continueranno a svolgere delle ricerche per capire che fine abbia fatto Gokce. Durante il viaggio saranno costretti a fermarsi: la loro auto forerà una gomma. I due chiederanno ospitalità al signor Veli, un vedovo che vive in una casa isolata in campagna, e trascorreranno del tempo insieme a lui.
Tutto ad un tratto Mahir e Canfeza riceveranno un messaggio contenente un indirizzo che potrebbe aiutarli a mettersi sulle tracce di Gokce. Una volta giunti sul posto, però, non troveranno la ragazza, ma soltanto un messaggio destinato a suo figlio. La ricerca si rivelerà quindi più complicata del previsto.
L’appuntamento con Racconto di una notte è fissato per domenica 1 novembre su Canale 5. La serie tv andrà in onda subito dopo dopo La ruota della fortuna, con una puntata ricca di novità e colpi di scena.