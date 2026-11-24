Racconto di una notte, anticipazioni 29 novembre: Mahir sorprende Canfeza con una proposta romantica

Mahir chiede a Canfeza di celebrare nuovamente le nozze, Kursat sempre più tormentato dai suoi dubbi

Domenica 29 novembre su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, che si preannuncia particolarmente movimentata. Le anticipazioni fanno sapere che Mahir e Canfeza saranno pronti a compiere un passo importante per il loro futuro.

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Mahir sorprenderà Canfeza chiedendole di celebrare nuovamente il matrimonio, questa volta davanti alla rispettive famiglie. Ben diversa sarà la situazione per Kursat, sempre più tormentato da dubbi e paure. L'uomo si troverà davanti ad una decisione difficile.