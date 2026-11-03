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Forbidden Fruit, anticipazioni al 14 novembre: l’annuncio a sorpresa di Hasan Ali spiazza Sahika
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Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 da lunedì 9 a sabato 14 novembre, Hasan Ali rivelerà a Sahika di essere intenzionato a convolare a nozze con Ender lasciandola completamente di stucco. L’arrivo di Diana, la nuova tata di Halit Can, non passerà inosservato, tanto da scaturire la gelosia di Asuman.
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La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Yildiz, che finirà per litigare con Cagatay dopo aver interrotto un suo incontro di lavoro. Dunque, nel corso dei nuovi episodi i colpi di scena non si faranno attendere. La puntata una volta andata in onda su Canale 5 potrà essere riapprezzata in qualsiasi momento su Mediaset Infinity.