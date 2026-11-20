Racconto di una notte verso il gran finale: svelata la data dell'ultima puntata
La serie tv volgerà al termine su Canale 5 tra poche settimane, salutando il pubblico italiano
Racconto di una notte si avvicina alla conclusione del suo ciclo di episodi. Mancano infatti soltanto tre puntate al gran finale della dizi turca, che salvo cambi di programmazione, andrà in onda su Canale 5 domenica 6 dicembre.
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Gli ultimi episodi si preannunciano carichi di emozioni. Le anticipazioni rivelano che Canfeza scoprirà il coinvolgimento di Asaf nella morte di Mehmet, disposto a tutto pur di proteggere il proprio segreto. Mahir interverrà in tempo e riuscirà a salvare sua moglie.
Non mancheranno momenti felici: Ferman e Efsane riusciranno finalmente a sposarsi, mentre Sare e Salih ritroveranno il loro amore.