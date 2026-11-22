Forbidden Fruit torna nel 2027? Una nuova protagonista per la settima stagione

Lo sceneggiato potrebbe tornare nel 2027 con una nuova stagione inedita

Una notizia sorprendente sta facendo sognare i tanti fan di Forbidden Fruit. Lo sceneggiato potrebbe tornare nel 2027 con una nuova stagione, a tre anni dalla conclusione della serie originale.

Il progetto dovrebbe chiamarsi Yasak Elma's, non sarà una vera continuazione delle vicende di Yildiz e Ender, ma una nuova storia ambientata nello stesso universo narrativo, tra lusso, ambizioni e forti contrasti sociali nella Istambul contemporanea.

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A guidare il nuovo capitolo sarà Birce Akalay volto già noto al pubblico internazionale grazie alla serie Netflix : Graveyard e Ambizione. L'attrice interpreterà Peri, una donna abituata ad una vita agiata che, dopo un improvviso cambiamento, sarà costretta a trasferirsi dalla sorella in un quartiere popolare, dove vivono anche le sue due figlie.

La nuova produzione metterà quindi le atmosfere che hanno reso celebre Forbidden Fruit, puntando però su personaggi e intrecci inediti.