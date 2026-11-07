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La Promessa, anticipazioni dal 9 al 14 novembre: Martina confessa il tradimento a Jacobo
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Le prossime puntate de La Promessa, in onda dal 9 al 14 novembre su Rete 4. vedranno la luce dei riflettori focalizzata su Martina, la quale confesserà a Jacobo di averlo tradito baciando un altro uomo. Una rivelazione che scatenerà la rabbia del giovane, e che inevitabilmente rischierà di compromettere il loro rapporto.
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Martina affronterà il fidanzato dopo essersi confidata con Curro, che tornerà insieme a lei alla tenuta con l’obiettivo di rifiutare il ruolo di valletto.
Le anticipazioni rivelano inoltre che nonostante i sensi di colpa, Martina continuerà a pensare assiduamente ad Adriano, tanto da non riuscire a dimenticare il bacio. Curro le consiglierà di fare chiarezza con i suoi sentimenti e di essere sincera con il fidanzato.