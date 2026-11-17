Il Paradiso delle Signore si ferma a Natale: ecco quando torna su Rai 1

In occasione delle festività natalizie la soap opera andrà temporaneamente in pausa

Cambio di programmazione in vista per Il Paradiso delle signore. La soap opera di Rai 1 si concederà una pausa in occasione delle festività natalizie, interrompendo temporaneamente il consueto appuntamento pomeridiano.



Lo stop è previsto dal 24 dicembre 2026 al 1° gennaio 2027. Durante questo periodo, la soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta, lascerà spazio alla programmazione speciale delle feste.

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Nessuna cancellazione, ma soltanto una breve interruzione legata al tradizionale riassetto dei palinsesti Rai.



Per ritrovare sul piccolo schermo i protagonisti del grande magazzino milanese bisognerà attendere sabato 2 gennaio 2027, quando, salvo variazioni, la soap tornerà regolarmente su Rai 1 alle ore 16:00.



I fan potranno tornare a seguire le puntate de Il Paradiso dopo la pausa di Natale e Capodanno. L'appuntamento con lo sceneggiato è quindi soltanto rimandato: il nuovo anno riporterà la soap nel suo consueto spazio pomeridiano.