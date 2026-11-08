Racconto di una notte cambia programmazione: doppio appuntamento su Canale 5 a novembre

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Importante novità per i tanti fan di Racconto di una notte. La serie turca con protagonisti Mahir e Canfeza si prepara a un cambio di programmazione su Canale 5 in vista dell’atteso finale.

Lo sceneggiato ambientato in Turchia, che ogni domenica sera conquista oltre un milione e mezzo di telespettatori, raddoppierà eccezionalmente il suo appuntamento. I nuovi episodi andranno infatti in onda venerdì 20 e domenica 22 novembre, sempre in prima serata.

La storia di Mahir e Canfeza si avvina alla conclusione. Salvo cambiamenti l’ultima puntata verrà trasmessa domenica 29 novembre. Un finale molto atteso dal pubblico, che segue le vicende della coppia con grande interesse.

Intanto, Su Burcu Yazgı Coşkun, interprete di Canfeza, è stata ospite a Verissimo, dove ha raccontato alcuni aspetti inediti del suo personaggio e del rapporto con il collega Burak Deniz, che nella serie veste i panni di Mahir.