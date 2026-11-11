Beautiful, anticipazioni dal 14 al 20 novembre: Electra scopre la verità su Remy

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Nelle puntate di Beautiful, in onda dal 14 al 20 novembre 2026, la luce dei riflettori sarà focalizzata sulla Forrester Creations. Non mancheranno momenti destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti.

Brooke sarà ancora profondamente ferita dal comportamento di Ridge, che non ha risposto al suo messaggio durante la Vigilia di Natale. A sostenerla ci penserà Hope, mentre alla Forrester Creations Carter sarà impegnato in un nuovo progetto: lanciare una linea di profumi, grazie anche alle fragranze realizzate da Fanny.

La settimana sarà particolarmente intensa per Electra. La ragazza scoprirà infatti che dietro le immagini false che l’hanno fatta soffrire e che hanno provocato il suo licenziamento c’è proprio Remy.

Nel tentativo di riconquistare Electra, Remy le proporrà di trasferirsi insieme a New York, sostenendo di essere l’unico a poterla proteggere. La reazione della giovane, però, sarà tutt’altro che positiva.