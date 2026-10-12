Far Away, novità sulla seconda stagione: il possibile orario di messa in onda delle puntate
Cambio di programmazione per Far Away, la serie turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5. Dopo il finale della prima stagione, trasmesso il 19 settembre 2026, la soap si prepara a tornare con nuovi episodi, ma non più nel consueto appuntamento pomeridiano.
L’ipotesi attualmente circolata è quella di una collocazione in prima serata. Mediaset, tuttavia, non ha ancora annunciato una data ufficiale per il debutto del nuovo capitolo. I telespettatori dovranno quindi attendere ulteriori comunicazioni per conoscere il calendario della ripartenza.
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L’attesa non impedirà ai fan di interrogarsi sul futuro dei protagonisti. La seconda stagione ripartirà dagli equilibri lasciati in sospeso, con il rapporto tra Alya e Cihan ancora al centro della trama.
A sconvolgere ulteriormente la situazione sarà il ritorno di Boran, il marito di Alya creduto morto. La sua ricomparsa rischia di cambiare radicalmente il destino della famiglia Albora e di mettere a dura prova il legame tra i due protagonisti.
Per conoscere i prossimi sviluppi, però, bisognerà aspettare il ritorno ufficiale di Far Away su Canale 5.