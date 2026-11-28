La Promessa, anticipazioni al 5 dicembre: Martina divisa tra amore e futuro, Maria al centro dei pettegolezzi
Martina si dirà pronta a lasciare la Spagna: un arrivo inaspettato cambia i suoi piani
Le nuove puntate de La Promessa, soap di successo in onda su Rete 4, si preannunciano cariche di emozioni. Le anticipazioni, inerenti agli episodi che verranno trasmessi dal 30 novembre al 5 dicembre, si soffermano su Martina. La giovane riceverà una proposta importante: lasciare la Spagna e trasferirsi oltreoceano per iniziare una nuova vita. Un'opportunità allettante, che però la metterà in difficoltà a causa dei sentimenti che continua a provare.
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Proprio quando sembrerà pronta a seguire il cuore, un arrivo inaspettato interromperà tutto, lasciando aperti nuovi interrogativi sul suo futuro. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Maria, la sua relazione con Carlo inizierà a far parlare tutta la servitù.