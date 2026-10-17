Tutto per la mia famiglia, cambio di programmazione: puntate più brevi in daytime, l’amarezza dei fan
Cambio di programmazione per Tutto per la mia famiglia, che dal 12 ottobre va in onda su Canale 5 con episodi di appena dieci minuti per lasciare spazio al daytime di Amici 26. Una scelta che ha deluso il pubblico, sempre più contrariato dalla riduzione del tempo dedicato alla serie turca.
Sui social sono esplose le proteste. Tra i commenti più significativi spiccano le parole di alcuni telespettatori: «Non è giusto, ma che rispetto c’è per lo spettatore?», scrive un utente. Un altro fan propone invece una soluzione alternativa: «Non potrebbero trovare una nuova collocazione ad Amici 26?».
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Le critiche dimostrano il malcontento di una parte del pubblico, che vorrebbe seguire le vicende di Omer e delle sue sorelle senza ulteriori tagli. Nonostante le polemiche, la serie continua a ottenere risultati importanti in termini di ascolti, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti del daytime di Canale 5.
Tutto per la mia famiglia, nonostante la durata degli episodi ridotta, continua ad essere un prodotto di successo per la rete ammiraglia, che ha deciso di confermarlo stabilmente anche nel palinsesto autunnale, seppur con una durata degli episodi
inferiore rispetto all’estate.