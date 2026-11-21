GF VIP, Piera Meloni fa chiarezza sul rapporto con Roncaccia: "Non siamo fidanzati"

In giardino, durante un confronto con il resto dei gieffini, Piera e Alessandro hanno fatto chiarezza sui loro sentimenti

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Piera Meloni e Alessandro Roncaccia hanno sorpreso il pubblico con alcune dichiarazioni sul loro rapporto. Durante un confronto in giardino con Giulia Provvedi, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, i due si sono trovati a fare chiarezza sui loro sentimenti rispondendo ad alcune domande dei coinquilini.

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Piera ha risposto senza esitazioni, affermando: "Non siamo fidanzati e non lo saremo mai". Le parole della giovane influencer hanno spizzato Guendalina che alquanto stupita ha replicato: "Ma allora che abbiamo visto finora?"

Piera e Roncaccia al momento preferiscono guardare al presente, e non farsi troppe domande su come potrebbe evolversi il loro rapporto in futuro.