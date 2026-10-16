Racconto di una notte, traguardo vicino? Svelata la data delle ultime puntate

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Racconto di una notte si avvicina alla conclusione su Canale 5. La serie turca con Mahir e Canfeza continua a conquistare il pubblico italiano, ma la storia non avrà una seconda stagione, dopo la decisione di non proseguire la produzione in Turchia.

Il finale è atteso tra novembre e dicembre 2026, salvo eventuali modifiche al palinsesto Mediaset. Arrivata in Italia lo scorso aprile, la dizi si prepara così a salutare i telespettatori entro la fine dell’anno, con gli ultimi sviluppi della tormentata vicenda dei suoi protagonisti.

Maxi puntata in prima serata in onda domenica 18 ottobre

La serie tv, ormai da un paio di settimane, va in onda la domenica sera su Canale 5. Mahir e Canfeza terranno compagnia al pubblico anche il 18 ottobre, con nuovi episodi pronti a tenere alta l’attenzione del pubblico. Lo sceneggiato andrà in onda con nuovi episodi dalle ore 21:20 fino alla mezzanotte. Il gran finale è ormai vicino e le vicende dei protagonisti si apprestano ad entrare nel vivo.

Le puntate in onda domenica 18 ottobre possono essere seguite anche in streaming su Mediaset Infinity. Sull’applicazione sarà possibile riapprezzare anche i precedenti episodi, non solo da pc, ma anche da smartphone, tablet e Smart Tv.