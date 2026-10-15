Tutto per la mia famiglia, puntate in prima serata confermate? Le ultime novità di palinsesto
Tutto per la mia famiglia continua a ottenere ottimi risultati in termini di ascolto nel pomeriggio di Canale 5, con oltre 2 milioni di spettatori, ma il successo purtroppo non si ripete in prima serata. La serie turca, incentrata sulle vicende dei fratelli Eren, sta infatti incontrando diverse difficoltà nella sfida serale.
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La puntata dell’8 ottobre ha registrato appena l’11% di share, senza riuscire a contrastare Doc – Nelle tue mani, la fiction di Rai 1 con Luca Argentero. Un risultato che potrebbe spingere Mediaset a riconsiderare la collocazione della dizi, qualora gli ascolti non dovessero migliorare. Al momento, tuttavia, non è stata comunicata alcuna decisione ufficiale sulla possibile cancellazione degli appuntamenti serali.
Il prossimo appuntamento resta confermato per giovedì 15 ottobre su Canale 5: sarà importante capire se la serie riuscirà a recuperare terreno oppure se continuerà a rendere meglio nella fascia pomeridiana. Le prossime rilevazioni Auditel saranno decisive per comprendere quale direzione potrebbe prendere la programmazione.