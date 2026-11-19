Tutto per la mia famiglia, cambio programmazione: maxi puntata il 19 novembre, novità e orario
La serie tv turca andrà in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 19 novembre con una puntata extra-large
Continua il successo di Tutto per la mia famiglia, la serie tv ambientata in Turchia che nelle ultime settimane ha tenuto compagnia a circa di 2 milioni di telespettatori su Canale 5, giovedì 19 novembre tornerà in onda in prima serata con una nuova maxi puntata.
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Lo sceneggiato dovrà vedersela con una concorrenza particolarmente agguerrita. Nella stessa serata infatti, su Rai 1, andrà in onda un nuovo appuntamento con Doc-Nelle tue mani.
Si preannuncia, dunque, una sfida Auditel molto interessante. Da una parte il pubblico affezionato alle vicende dei fratelli Eren , dall'altra i fan della fiction con protagonista Luca Argentero.