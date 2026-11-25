Programmazione Mediaset, novità nel 2027: Far Away torna su Canale 5, chiude Tutto per la mia famiglia
Cambio di programmazione in vista per le soap e serie tv di Canale 5 in vista del 2027
A cura di Sara Federico
25 novembre 2026 23:25
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Il 2027 porterà importanti cambiamenti nel palinsesto di Canale 5. Le novità riguarderanno da vicino le serie turche. Tra i titolo pronti a far ritorno sul piccolo schermo spicca Far Away, pronto a dare il via alla seconda stagione in Itala.
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Novità anche per Tutto per la mia famiglia, che invece si appresta a salutare il pubblico. Il gran finale dovrebbe arrivare tra febbraio e marzo 2027. Il nuovo anno, dunque, si appresta a riservare al pubblico una bella ventata di cambiamenti.