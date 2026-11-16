La Promessa, anticipazioni 22-28 novembre: Curro diventa segretario di Alonso, Martina confessa i suoi sentimenti
Le puntate de La Promessa, in onda su Rete 4 dal 22 al 28 novembre, si preannunciano piuttosto movimentate. Le anticipazioni rivelano che Curro prenderà una decisione molto importante per il suo futuro, mentre Martina farà una confessione destinata a stravolgere, e in un certo senso complicare, il rapporto con Jacobo.
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Curro chiederà ad Alonso di intervenire per impedire il matrimonio tra Angela e Lorenzo. Inoltre, il giovane le comunicherà di voler rinunciare all’incarico di valletto. Alonso deciderà così di nominarlo suo segretario personale, nonostante le contrarietà di Leocadia.
Nel frattempo, Martina confesserà a Margarita di essere innamorata dell’uomo che recentemente l’ha baciata. La giovane continuerà a mostrarsi fredda nei confronti di Jacobo, un dettaglio che finirà per complicare il rapporto della giovane coppia.
La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Carlo, sempre più convinto del sentimento che lo lega a Maria.