Racconto di una notte, cambio programmazione: doppio appuntamento in arrivo su Canale 5
La serie tv con protagonisti Mahir e Canfeza andrà in onda sia venerdì 20 che domenica 22 novembre su Canale 5
Ottime notizie per i tanti fan di Racconto di una notte, la seguitissima serie tv, che vanta oltre 1 milione e mezzo di spettatori a puntata, questa settimana andrà in onda con un doppio appuntamento ravvicinato in prima serata.
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Mediaset ha infatti deciso di modificare la programmazione, e mandare in onda lo sceneggiato anche venerdì sera, al posto del Grande Fratello Vip che si avvicina verso il traguardo.
Racconto di una notte verrà trasmessa sia venerdì 20 novembre, che domenica 22 novembre in prima serata. Un'ottima notizia per i fan della serie tv, che potranno seguire le vicende dei protagonisti con un doppio appuntamento ravvicinato.