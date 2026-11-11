Forbidden Fruit, cambio di programmazione su Canale 5: la serie salta l’appuntamento del 14 novembre
Brutta sorpresa per i fan di Forbidden Fruit. La popolare serie turca, diventata uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio di Canale 5,nella giornata di sabato 14 novembre non andrà in onda. Mediaset ha infatti previsto una variazione nel palinsesto, destinata a modificare temporaneamente le abitudini dei telespettatori.
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Al posto delle vicende di Ender e Yildiz, il pubblico ritroverà Amici 26. Il talent show condotto da Maria De Filippi andrà eccezionalmente in onda di sabato per lasciare spazio alla programmazione dedicata all’ATP Finals, il prestigioso torneo di tennis che sarà trasmesso in diretta su Canale 5 a partire da domenica 15 novembre.
La rete ammiraglia Mediaset ha acquisito i diritti televisivi della competizione maschile, in programma a Torino, uno degli eventi sportivi più attesi della stagione. Tra le assenze più importanti ci sarà quella di Jannik Sinner, costretto a dover rinunciare al torneo a causa di un infortunio al ginocchio.
Per gli appassionati di Forbidden Fruit si tratta dunque di una pausa di un solo appuntamento, che interromperà momentaneamente la consueta messa in onda della dizi. I fan dovranno quindi attendere il successivo appuntamento per scoprire come proseguiranno le intricate vicende delle protagoniste.