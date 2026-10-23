L’Erede torna su Canale 5 nel 2027? Le ultime indiscrezioni sul futuro della serie turca
Il ritorno de L’Erede su Canale 5 continua a incuriosire i fan dopo la sospensione dello scorso settembre, dovuta al ritorno di molti programmi di punta nel daytime della rete ammiraglia. Tuttavia, la dizi turca incentrata sulle vicende sentimentali di Yildiz, Melek e Serhat, potrebbe però avere una seconda possibilità nel palinsesto.
L’Erede torna in onda dopo Racconto di una notte?
Tra le ipotesi circolate c’è un possibile ritorno nel 2027, forse nella prima serata della domenica, dopo la conclusione di Racconto di una notte, prevista entro la fine del 2026. Mediaset potrebbe valutare questa soluzione anche in base alle future decisioni sulla programmazione di Far Away, che prossimamente farà ritorno su Canale 5 dando il via alla seconda stagione.
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Per il momento non esiste una data ufficiale per il ritorno in tv dell’Erede. Il pubblico italiano resta in attesa di vedere il finale della prima stagione. In Turchia, invece, la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.
Non resta quindi che attendere eventuali novità per scoprire se la Serie Tv tornerà davvero su Canale 5.