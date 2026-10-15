Helena Prestes e Javier Martinez: boom di like sui social e nuovo traguardo raggiunto

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a conquistare i social con le loro gag di coppia. Uno degli ultimi video pubblicati dalla modella su TikTok ha ottenuto numeri importanti in poche ore, raccogliendo quasi 100.000 like e circa un milione di visualizzazioni.

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Nel filmato del 13 ottobre, i due si sono divertiti a interpretare una coppia di genitori alle prese con un adolescente deciso a uscire di casa nel cuore della notte. La scenetta ha divertito il pubblico, raccogliendo commenti entusiasti anche su X, dove diversi utenti hanno chiesto per loro un format tutto da seguire.

Helena non sembra intenzionata a fermarsi. In un altro video, la modella ha coinvolto Javier in una nuova gag ambientata in bagno, sorprendendolo mentre elencava le cose che avrebbe voluto cambiare. Un’idea ironica che conferma il successo dei contenuti condivisi dalla coppia e alimenta l’entusiasmo dei fan, sempre più affezionati alle loro incursioni comiche sui social.